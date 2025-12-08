Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de seyir halindeki taksi, devrilen ağacın altında kaldı

        Mersin'in Mezitli ilçesinde sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle seyir halindeki taksinin üzerine ağaç devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 01:47 Güncelleme: 08.12.2025 - 01:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de seyir halindeki taksi, devrilen ağacın altında kaldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Mezitli ilçesinde sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle seyir halindeki taksinin üzerine ağaç devrildi.

        Menderes Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen ticari taksi, kentte etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kaldı.

        Araçta mahsur kalan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün yaralanmadığı tespit edildi.

        Devrilen ağaç, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, araçta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Antalya'da sağanak! 8 kişi kurtarıldı
        Antalya'da sağanak! 8 kişi kurtarıldı
        Barrack'tan ateşkeste Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama
        Barrack'tan ateşkeste Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama
        Hırsızlık sonrası Louvre Müzesinde bir felaket daha
        Hırsızlık sonrası Louvre Müzesinde bir felaket daha
        Trabzonspor seriye bağladı!
        Trabzonspor seriye bağladı!
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Annesini darbeden babasına saldırdı
        Annesini darbeden babasına saldırdı
        Formula 1'de şampiyon Lando Norris!
        Formula 1'de şampiyon Lando Norris!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Bu yılbaşında neredesiniz?

        Benzer Haberler

        Sürücüsünün içinde olduğu otomobilin üzerine ağaç devrildi
        Sürücüsünün içinde olduğu otomobilin üzerine ağaç devrildi
        ÇİMSA ÇBK Mersin - Emlak Konut: 84-78
        ÇİMSA ÇBK Mersin - Emlak Konut: 84-78
        Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
        Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
        Kadınlara yönelik EVKA eğitimleri Mersin'de yoğun ilgi gördü
        Kadınlara yönelik EVKA eğitimleri Mersin'de yoğun ilgi gördü
        Mersin'de giyim üretim kurslarına büyük ilgi
        Mersin'de giyim üretim kurslarına büyük ilgi