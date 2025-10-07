Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Anamur Kaymakamı Duru'dan İlçe Müftülüğüne ziyaret

        Anamur Kaymakamı Kemal Duru, İlçe Müftüsü Mehmet Fidan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 15:07 Güncelleme: 07.10.2025 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anamur Kaymakamı Duru'dan İlçe Müftülüğüne ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Anamur Kaymakamı Kemal Duru, İlçe Müftüsü Mehmet Fidan'ı ziyaret etti.

        Duru, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla yaptığı ziyarette, din görevlilerine gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

        İlçe Müftüsü Fidan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Duru'ya teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Papa Leo ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak
        Papa Leo ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Tüm dünyada uygulanacak
        Tüm dünyada uygulanacak
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Aşk bitti işe devam
        Aşk bitti işe devam

        Benzer Haberler

        Mersin Valisi Toros 9 aylık asayiş olaylarını değerlendirdi:
        Mersin Valisi Toros 9 aylık asayiş olaylarını değerlendirdi:
        Mersin'in Akdeniz ilçesinde sahipsiz hayvanlar için "doğal yaşam alanı" kur...
        Mersin'in Akdeniz ilçesinde sahipsiz hayvanlar için "doğal yaşam alanı" kur...
        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca değerlendirme toplantısı yapıldı
        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca değerlendirme toplantısı yapıldı
        Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 14 yaralı (2)
        Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 14 yaralı (2)
        Mersin Devlet Opera ve Balesi "Akdeniz Şarkıları" konseri verecek
        Mersin Devlet Opera ve Balesi "Akdeniz Şarkıları" konseri verecek
        Mersin'de el yazması Kur'an-ı Kerim operasyonu
        Mersin'de el yazması Kur'an-ı Kerim operasyonu