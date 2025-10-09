Mersin'de 2 katlı binada çıkan ve 3 eve sıçrayan yangın söndürüldü

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Yangına tüm ekiplerimizle koordineli bir şekilde müdahale ederek olası bir facianın önüne geçtik." ifadesi kullanıldı.

İtfaiye ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ve Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri yangına müdahale etti.

Şehitkerim Mahallesi 3408 Sokak'taki yabancı uyruklu ailenin kaldığı 2 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

