İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırısına Mersin'de tepki gösterildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Şube Başkanı Mehmet Furkan Özbay, konuşmasında, İsrail'in Gazze'deki ablukasının kaldırılması için çok çalıştıklarını söyledi.

Mersin Filistin'e Destek Platformu, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Mersin Şubesi ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Suphi Öner Öğretmenevi'nde basın açıklaması yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.