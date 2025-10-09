Bozyazı'da hayırseverler tarafından yaptırılan anaokulu açıldı

İlçeye yaşayan Kıroğlu ailesi tarafından Beyreli Mahallesi'nde inşa ettirilen 5 derslikli "Hüseyin Zihni Kıroğlu Anaokulu'nun açılışı için tören düzenlendi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde hayırsever bir aile tarafından yaptırılan anaokulunun açılışı yapıldı.

