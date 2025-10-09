Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde çocuk parkları onarıldı

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde çocukların vakit geçirdiği parklarda bakım ve yenileme çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 16:04 Güncelleme: 09.10.2025 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'in Akdeniz ilçesinde çocuk parkları onarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde çocukların vakit geçirdiği parklarda bakım ve yenileme çalışması yapıldı.

        Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Huzurkent Anaokulu ve Çay Mahallesi Ortaokulu'nun bahçelerine bank, piknik masası ve çöp kovaları yerleştirdi.

        Millet Bahçesi'nde hasar gören çocuk oyun grupları ile oturma gruplarını onaran ekipler, Şevketsümer Mahallesi'ndeki parkta zarar gören salıncak ve kaydırakları yeniledi.

        Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı'nda çocuklar için tahterevalli, salıncak ve kaydırak montajı yapan ekipler, Dr. Sadık Ahmet Parkı, Müfide İlhan Mahallesi Parkı, Çilek Mahallesi Muhtarlık Parkı, Güneş Mahalle Evi Parkı, Çay Mahallesi Ahmet Kaya Parkı, Gündoğdu Mahalle Parkı ile Madımak Parkı'nda kırılan ve çocuklar için risk yaratan salıncakları değiştirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, çalışmaların kentin yaşam kalitesine katkı sunduğunu belirterek, "Akdeniz'in her mahallesinde, çocuklarımızın güvenle oynayacağı, vatandaşlarımızın huzur içinde vakit geçireceği parklar oluşturmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Yaşlı sürücü, gişelerde beton bariyere çarptı!
        Yaşlı sürücü, gişelerde beton bariyere çarptı!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum

        Benzer Haberler

        Mersin'de "MÜSAİD Dost Meclisi" programı düzenlendi
        Mersin'de "MÜSAİD Dost Meclisi" programı düzenlendi
        Mersin'de otoyol gişelerindeki bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Mersin'de otoyol gişelerindeki bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Bozyazı'da hayırseverler tarafından yaptırılan anaokulu açıldı
        Bozyazı'da hayırseverler tarafından yaptırılan anaokulu açıldı
        Sinop Üniversitesi öğrencileri Akkuyu NGS sahasını ziyaret etti
        Sinop Üniversitesi öğrencileri Akkuyu NGS sahasını ziyaret etti
        Mersin'de polisten kaçan alkollü sürücüye 43 bin 674 lira ceza
        Mersin'de polisten kaçan alkollü sürücüye 43 bin 674 lira ceza
        Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz'den İlçe Müftüsü Fidan'a ziyaret
        Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz'den İlçe Müftüsü Fidan'a ziyaret