        Gülnar'da protokol üyeleri din görevlileriyle buluştu

        Gülnar'da protokol üyeleri din görevlileriyle buluştu

        Mersin'in Gülnar ilçesinde protokol üyeleri, din görevlileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 16:24 Güncelleme: 09.10.2025 - 16:24
        Gülnar'da protokol üyeleri din görevlileriyle buluştu
        Mersin'in Gülnar ilçesinde protokol üyeleri, din görevlileriyle bir araya geldi.

        Gülnar Belediyesi ev sahipliğinde bir restoranda düzenlenen etkinliğe, Kaymakam İsmail Şanal, Belediye Başkanı Fatih Önge, İlçe Müftüsü Mehmet Sain ve din görevlileri katıldı.

        Şanal, programdaki konuşmasında, din hizmetlerinin toplumun geleceği açısından önem taşıdığını belirtti.

        Önge de camilerin, toplumun birlik ve beraberliğini de yaşattığını ifade ederek, "Gülnar Belediyesi olarak, sizlerin görevlerinizi daha iyi şartlarda yapabilmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

