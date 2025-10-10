Mersin'de "Kız Çocuklarının Güçlenmesi ve Risklerin Önlenmesi Paneli" yapıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla "Kız Çocuklarının Güçlenmesi ve Risklerin Önlenmesi Paneli" düzenlendi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, belediyenin konferans salonunda yapılan etkinliğin moderatörlüğünü psikolog Günay Duygu Ateş yaptı.

Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Fevziye Toros, panelde, çocuklarda ihmal ve istismar, psikolojik gelişim süreçlerinde

ebeveyn tutumları, çocukların kendi güvenliklerini sağlama yolları konuları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Üyesi Avukat Kamil Ekinci de rehber öğretmenlerin hukuki sorumlulukları, çocukların hukuki hakları, çocuğun üstün yararı ilkesi, kız çocuklarını tehdit eden riskler ve çocuk koruma kanunu hakkında bilgilendirme yaptı.

Etkinlik soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Panele Akdeniz Belediyesi Başkan Yardımcısı Yusuf Duman, AK Parti Akdeniz İlçe Kadın Kolları üyeleri, psikologlar, avukatlar, öğretmenler ve çok sayıda ebeveyn katıldı.