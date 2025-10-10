Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de "Kız Çocuklarının Güçlenmesi ve Risklerin Önlenmesi Paneli" yapıldı

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla "Kız Çocuklarının Güçlenmesi ve Risklerin Önlenmesi Paneli" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 18:40 Güncelleme: 10.10.2025 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de "Kız Çocuklarının Güçlenmesi ve Risklerin Önlenmesi Paneli" yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla "Kız Çocuklarının Güçlenmesi ve Risklerin Önlenmesi Paneli" düzenlendi.

        Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, belediyenin konferans salonunda yapılan etkinliğin moderatörlüğünü psikolog Günay Duygu Ateş yaptı.

        Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Fevziye Toros, panelde, çocuklarda ihmal ve istismar, psikolojik gelişim süreçlerinde

        ebeveyn tutumları, çocukların kendi güvenliklerini sağlama yolları konuları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Üyesi Avukat Kamil Ekinci de rehber öğretmenlerin hukuki sorumlulukları, çocukların hukuki hakları, çocuğun üstün yararı ilkesi, kız çocuklarını tehdit eden riskler ve çocuk koruma kanunu hakkında bilgilendirme yaptı.

        Etkinlik soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

        Panele Akdeniz Belediyesi Başkan Yardımcısı Yusuf Duman, AK Parti Akdeniz İlçe Kadın Kolları üyeleri, psikologlar, avukatlar, öğretmenler ve çok sayıda ebeveyn katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        Gazze'ye dönüş başladı
        Gazze'ye dönüş başladı
        10 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        10 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Trabzonspor'dan borç ve Uğurcan Çakır açıklaması!
        Trabzonspor'dan borç ve Uğurcan Çakır açıklaması!
        "Kansere yakalandım"
        "Kansere yakalandım"
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        HT Spor Eylül ayının oyuncusu Onuachu!
        HT Spor Eylül ayının oyuncusu Onuachu!
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Güllü'nün ölümüyle ilgili flaş gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili flaş gelişme
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        Ateşkesin detayları belli oldu
        Ateşkesin detayları belli oldu
        "Kırmızı et fiyatları düştü"
        "Kırmızı et fiyatları düştü"

        Benzer Haberler

        Mersin'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı
        Mersin'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı
        Gülnar Belediyesi ve Eğitim Bir-Sen Gülnar Temsilciliği protokol imzaladı
        Gülnar Belediyesi ve Eğitim Bir-Sen Gülnar Temsilciliği protokol imzaladı
        Mersin'de 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlandı
        Mersin'de 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlandı
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Çalışkan'dan Vali Toros'a ziyaret...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Çalışkan'dan Vali Toros'a ziyaret...
        Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde MDOB orkestrası konser verdi
        Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde MDOB orkestrası konser verdi
        Bariyerlere çarpan kamyonetin sürücüsü öldü; kaza kamerada
        Bariyerlere çarpan kamyonetin sürücüsü öldü; kaza kamerada