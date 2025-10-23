Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        GÜNCELLEME - Mersin'de ağızlıksız gezdirilen köpeğin saldırdığı 2 kişi yaralandı

        Mersin'in Toroslar ilçesinde sahibi tarafından ağızlıksız gezdirilen köpeğin saldırdığı kadın ve motokurye yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 10:55 Güncelleme: 23.10.2025 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Mersin'de ağızlıksız gezdirilen köpeğin saldırdığı 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Toroslar ilçesinde sahibi tarafından ağızlıksız gezdirilen köpeğin saldırdığı kadın ve motokurye yaralandı.

        Akbelen Mahallesi'nde F.I'nın ağızlıksız gezdirdiği "Rottweiler" cinsi köpek, yolda yürüyen Ş.A'ya saldırdı. Bacağından ve karnından yaralanan kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından köpekten uzaklaştırıldı.

        Yoldan geçerken olayı görüp duran motokurye S.T. de köpeğin saldırması sonucu yere düştü. Kendisini ısıran köpeği uzaklaştırmak için çaba gösteren kurye, güçlükle kurtarıldı.

        Yaralanan Ş.A. ve S.T, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Olay, köpeğin saldırdığı motokuryenin kaskındaki kamera tarafından kaydedildi.

        - Gözetim altına alınan köpeğin sahibine idari para cezası kesildi

        Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında adli işlem de başlatılan F.I'ya 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince idari para cezası kesti.

        Gözetim altına alınan köpek, Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Katliam gibi kaza... 3 kardeş öldü!
        Katliam gibi kaza... 3 kardeş öldü!
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        ABD Netanyahu'dan ateşkese "şans vermesini" istedi
        ABD Netanyahu'dan ateşkese "şans vermesini" istedi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        AB'nin reddettiği Schengen başvurularından yıllık kazancı 145 milyon avro
        AB'nin reddettiği Schengen başvurularından yıllık kazancı 145 milyon avro
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Lüks araç vurgununa engel
        Lüks araç vurgununa engel
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı

        Benzer Haberler

        Mersin'de PTT'den müşterisine 185. kuruluş yıl dönümü hediyesi
        Mersin'de PTT'den müşterisine 185. kuruluş yıl dönümü hediyesi
        Mersin'de sit alanında kaçak kazı yapan yabancı uyruklu zanlı yakalandı
        Mersin'de sit alanında kaçak kazı yapan yabancı uyruklu zanlı yakalandı
        Silifke ilçesinde okul servisleri denetlendi
        Silifke ilçesinde okul servisleri denetlendi
        Mersin'de sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Mersin'de sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Ağızlıksız dolaştırılan köpek 2 kişiyi yaraladı; o anlar kask kamerasında
        Ağızlıksız dolaştırılan köpek 2 kişiyi yaraladı; o anlar kask kamerasında
        Mersin'de ağızlıksız gezdirilen köpeğin saldırdığı 2 kişi yaralandı
        Mersin'de ağızlıksız gezdirilen köpeğin saldırdığı 2 kişi yaralandı