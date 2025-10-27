Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Önge, mesajında, 29 Ekim 1923'ün, Türk milletinin bağımsızlığını kazandığı dönüm noktası olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan Cumhuriyet'e dört elle sarılacaklarını kaydeden Önge, şu ifadeleri kullandı:

"Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda yapacağımız çalışmalarla yeniliklerle Cumhuriyet'in 102. yılını taçlandıracağız. 102 yıldır hiç sönmeyen bir meşale yüreğimizde vatan aşkıyla yanıyor. Cumhuriyet'in kurucularına emanetlerine sahip çıktığımızı daha çok çalışarak, başararak göstereceğiz. Gülnarlı hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, Cumhuriyet'in nice yıl dönümlerinde birlikte olmak dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum."