Mersin'de bahçe çitine çarpan traktör sürücüsü yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde bahçe çitine çarpan traktör sürücüsü yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bahçe çitine çarpan traktör sürücüsü yaralandı.
V.A. (60) yönetimindeki 33 NR 712 plakalı traktör, Kahraman Gülek Mahallesi Karaağaç mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tel örgülü bahçe çitine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.