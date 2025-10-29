Mersin'de otobüs ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Mersin'in Gülnar ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Avni Altınyazar idaresindeki 33 KEZ 10 plakalı otobüs ile Mustafa Cin'in kullandığı 33 ACS 612 plakalı otomobil Demirözü Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobildeki Hasan Cin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan Mustafa Cin ve Mehmet Perçemli ambulansla hastaneye kaldırıldı.
