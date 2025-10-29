Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de otobüs ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Mersin'in Gülnar ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 10:39 Güncelleme: 29.10.2025 - 10:39
        Mersin'de otobüs ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Mersin'in Gülnar ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Avni Altınyazar idaresindeki 33 KEZ 10 plakalı otobüs ile Mustafa Cin'in kullandığı 33 ACS 612 plakalı otomobil Demirözü Mahallesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, otomobildeki Hasan Cin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan Mustafa Cin ve Mehmet Perçemli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

