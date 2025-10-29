Bozyazı'da meme kanseri teşhisi ve tedavi süreçlerine ilişkin konferans verildi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde meme kanseri teşhis ve tedavi süreçlerine ilişkin konferans düzenlendi.
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Anamur Kent Konseyi işbirliğiyle organize edilen program, Bozyazı Müftülük Konferans Salonu'nda gerçekleşti.
Programda akademisyen tarafından meme kanserinde erken teşhisin önemine ilişkin bilgiler verildi.
Muayene ve tedavi süreçlerin hakkında bilgilendirme yapılan programda katılımcıların soruları da yanıtlandı.
