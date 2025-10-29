Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Bozyazı'da meme kanseri teşhisi ve tedavi süreçlerine ilişkin konferans verildi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde meme kanseri teşhis ve tedavi süreçlerine ilişkin konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 14:51 Güncelleme: 29.10.2025 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bozyazı'da meme kanseri teşhisi ve tedavi süreçlerine ilişkin konferans verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde meme kanseri teşhis ve tedavi süreçlerine ilişkin konferans düzenlendi.

        Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Anamur Kent Konseyi işbirliğiyle organize edilen program, Bozyazı Müftülük Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

        Programda akademisyen tarafından meme kanserinde erken teşhisin önemine ilişkin bilgiler verildi.

        Muayene ve tedavi süreçlerin hakkında bilgilendirme yapılan programda katılımcıların soruları da yanıtlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!

        Benzer Haberler

        Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 12...
        Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 12...
        Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 12...
        Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 12...
        Görme engelli halterciler, Mersin'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda yar...
        Görme engelli halterciler, Mersin'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda yar...
        GÜNCELLEME - Mersin'de midibüs ile otomobil çarpıştı, 3 kişi öldü, 12 kişi...
        GÜNCELLEME - Mersin'de midibüs ile otomobil çarpıştı, 3 kişi öldü, 12 kişi...
        Mersin'de otobüs ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Mersin'de otobüs ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Mersin'de 102 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla yürüyüş yapıldı
        Mersin'de 102 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla yürüyüş yapıldı