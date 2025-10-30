Akdeniz ilçesinde öğrenciler Yaparak Yaşayarak Öğrenme Merkezi'ni ziyaret etti

Mersin Akdeniz ilçesinde ilkokul öğrencileri, Yaparak Yaşayarak Öğrenme Merkezi'nde çeşitli etkinliklere katıldı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı merkezde Halil Akgün İlkokulu'nun öğrencileri ağırlandı.

Öğrenciler, merkezdeki bilim, sanat ve teknoloji atölyelerinde uygulamalı etkinliklere katıldı.

Ziyarette çocuklar, gözlem yapma, üretme, tasarlama ve problem çözme becerilerini geliştirme şansı buldu.

Merkezi son bir ayda 850 öğrenci gezdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, çocukların eğitim ve kişisel gelişimine yönelik projelere büyük önem verdiklerini belirtti.

Eğitimin, geleceği inşa eden en güçlü araç olduğunu kaydeden Şener, şu ifadeleri kullandı:

"Akdeniz Belediyesi olarak çocuklarımızın bilim, sanat ve teknolojiyle iç içe büyümelerini, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Yaparak Yaşayarak Öğrenme Merkezi'miz aracılığıyla her yaştan öğrencimize ulaşmaya, onların merakını ve yaratıcılığını desteklemeye devam edeceğiz."