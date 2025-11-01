Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ekim ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, düzenlenen toplantıda Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın ilçeye katkısı değerlendirildi.

Oda Başkanı Ruhi Koçak, toplantıda, havalimanı yönetimi tarafından yürütülen çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Çukurova Uluslararası Havalimanı sadece bir havalimanı değil, bölge ekonomisini doğrudan etkileyen stratejik bir yatırımdır. Bu süreçte Tarsus'un adının daha fazla ön plana çıkması, hem kentin ekonomik kimliği hem de tanıtımı açısından büyük önem taşıyor. Tarsus, coğrafi konumu itibarıyla havalimanının doğal hizmet alanı içinde yer alıyor. Bu nedenle Tarsus isminin vurgulanması gerektiğini düşünüyoruz. Tarsus iş dünyası olarak bu değeri sahiplenmeye ve katkı sunmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Toplantıya konuk olarak katılan Çukurova Uluslararası Havalimanı Direktörü Oğuz Oflaz da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.