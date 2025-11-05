Habertürk
Habertürk
        Mersin Haberleri

        Mersin'de sahipsiz hayvanlarla ilgili koordinasyon toplantısı yapıldı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde sahipsiz hayvanlarla ilgili koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 11:57 Güncelleme: 05.11.2025 - 11:57
        Mersin'de sahipsiz hayvanlarla ilgili koordinasyon toplantısı yapıldı
        Mersin'in Bozyazı ilçesinde sahipsiz hayvanlarla ilgili koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında, kaymakamlıkta yapılan toplantıya ilçedeki kurum yetkilileri katıldı.

        Toplantıda, sahipsiz köpeklerin tespiti, toplanması, hayvan bakımevlerine ve doğal yaşam alanlarına yönlendirilmesi konuları görüşüldü.

        Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların da ele alındığı toplantıda kurumlar arası işbirliklerinin önemine değinildi.

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaların mevzuat hükümleri çerçevesinde, hayvan refahı gözetilerek yürütülmesi gerektiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

