        Mersin Haberleri

        Gülnar ilçesinde AK Parti'li Huriye Özer belediye başkan yardımcılığına getirildi

        Gülnar Belediyesinin AK Parti'li meclis üyesi Huriye Özer, belediye başkan yardımcısı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 14:27 Güncelleme: 05.11.2025 - 14:27
        Gülnar ilçesinde AK Parti'li Huriye Özer belediye başkan yardımcılığına getirildi
        Gülnar Belediyesinin AK Parti'li meclis üyesi Huriye Özer, belediye başkan yardımcısı oldu.

        Belediye Başkanı Fatih Önge, Belediye Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Özer'in, başkan yardımcılığına getirildiğini söyledi.

        Özer'e başarı dileyen Önge, Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberliğinin devam ettiğini söyledi.

