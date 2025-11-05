Akdeniz ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri ele geçirildi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri ele geçirildi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Hal, Çay, Çilek, Siteler mahallelerinde market, bakkal ve tüketim ürünleri satan işletmelerde denetim yapıldı.

İşletmelerde raf ve depoları inceleyen zabıta ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş çeşitli gıda ürünlerini tespit etti.

Ürünlere el koyan ekiplerce işletmelere idari para cezası uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, halk sağlığını koruma noktasında hassasiyetle hareket ettiklerini belirterek, "Akdeniz Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için denetimlerimizi düzenli ve kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Tespit ettiğimiz aykırılıklara karşı gerekli cezai yaptırımları uygularken, işletmelerimizi de doğru uygulamalar konusunda bilgilendiriyoruz." ifadesini kullandı. ​​​​​​​