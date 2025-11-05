Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Akdeniz ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri ele geçirildi

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 09:46 Güncelleme: 05.11.2025 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akdeniz ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri ele geçirildi.

        Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Hal, Çay, Çilek, Siteler mahallelerinde market, bakkal ve tüketim ürünleri satan işletmelerde denetim yapıldı.

        İşletmelerde raf ve depoları inceleyen zabıta ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş çeşitli gıda ürünlerini tespit etti.

        Ürünlere el koyan ekiplerce işletmelere idari para cezası uygulandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, halk sağlığını koruma noktasında hassasiyetle hareket ettiklerini belirterek, "Akdeniz Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için denetimlerimizi düzenli ve kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Tespit ettiğimiz aykırılıklara karşı gerekli cezai yaptırımları uygularken, işletmelerimizi de doğru uygulamalar konusunda bilgilendiriyoruz." ifadesini kullandı. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Norveç'ten Musk'a 1 trilyon dolarlık ret
        Norveç'ten Musk'a 1 trilyon dolarlık ret
        Mamdani seçimden zaferle çıktı
        Mamdani seçimden zaferle çıktı
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Marmara'ya dikkat!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Marmara'ya dikkat!
        ABD'de kargo uçağı düştü: 7 ölü, 11 yaralı
        ABD'de kargo uçağı düştü: 7 ölü, 11 yaralı
        Suriye lideri ilk kez Beyaz Saray'a gidecek
        Suriye lideri ilk kez Beyaz Saray'a gidecek
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Liverpool sahasında Real Madrid'i devirdi!
        Liverpool sahasında Real Madrid'i devirdi!
        Bitcoin 100 bin doların altını gördü
        Bitcoin 100 bin doların altını gördü
        "Yine cesur oynayacağız!"
        "Yine cesur oynayacağız!"
        Dışişleri'nden Avrupa Komisyonu raporuna dair açıklama
        Dışişleri'nden Avrupa Komisyonu raporuna dair açıklama
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Jhon Duran'ın hareketi yönetimi mest etti!
        Jhon Duran'ın hareketi yönetimi mest etti!
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL

        Benzer Haberler

        Mersin'de talaş silosunda çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de talaş silosunda çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de kafes içerisinde ele geçirilen 80 saka kuşu doğaya salındı
        Mersin'de kafes içerisinde ele geçirilen 80 saka kuşu doğaya salındı
        Mersin'de fiyat denetimlerinde 313 bin 434 lira ceza kesildi
        Mersin'de fiyat denetimlerinde 313 bin 434 lira ceza kesildi
        Eczacı teknisyeni öncesinde kendisini darbeden kişinin babasını tartaklamış
        Eczacı teknisyeni öncesinde kendisini darbeden kişinin babasını tartaklamış
        Mersin'de öğrenciler madde bağımlılığının etkilerini anlatan tiyatro oyunu...
        Mersin'de öğrenciler madde bağımlılığının etkilerini anlatan tiyatro oyunu...
        Akdeniz Belediyesi araç filosunu yeni yatırımlarla güçlendirdi
        Akdeniz Belediyesi araç filosunu yeni yatırımlarla güçlendirdi