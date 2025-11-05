Silifke'de siyasiler ve sivil toplum kuruluşları ilçenin il yapılması talebiyle toplandı

Mersin'in Silifke ilçesinin il statüsü kazanmasını talep eden siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin temsilcileri toplantı yaptı.

Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, ilçenin il olmasını gerektiren çok fazla verinin olduğunu söyledi.

Silifke'nin, Antalya-Konya kavşak noktasında bulunduğunu dile getiren Turgut, "Silifke olarak il deneyimi olan bir kentiz. 1924-1933 yılları arasında İçel il merkezliğini yapmış önemli bir kentiz. Silifke'nin yeniden il statüsüne çıkarılmasını istiyoruz. Silifke olarak il olmaya hazırız." dedi.

Oda Başkanı Nurettin Kaynar da Silifke'nin il statüsü kazanmasını istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Silifke, stratejik konumu, ulaşım altyapısı, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi, tarımsal ürün gücü ve markalaşma, turizm kültür ve doğal kaynaklar bakımından Türkiye genelinde birçok ili geride bırakan güce sahip. Devletimizin yerel kalkınma politikaları doğrultusunda Silifke'nin il statüsüne tekrar kavuşturulmasını ve desteklenmesini talep ediyoruz."