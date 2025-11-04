Habertürk
        Mersin'de talaş silosunda çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'de talaş silosunda çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde talaş silosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Giriş: 04.11.2025 - 22:32 Güncelleme: 04.11.2025 - 22:32
        Mersin'de talaş silosunda çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde talaş silosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yalınayak Mahallesi'ndeki mobilya imalathanesine ait talaş silosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çalışanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu silodaki yangın söndürüldü.

        Talaşların ısıya bağlı yeniden tutuşma ihtimaline karşın siloda 2 saat boyunca kademeli olarak soğutma işlemi yapıldı.

        Ekiplerin müdahale anı itfaiye ekibinin göğüs kamerasınca kaydedildi.

