Mersin'de talaş silosunda çıkan yangın söndürüldü

Talaşların ısıya bağlı yeniden tutuşma ihtimaline karşın siloda 2 saat boyunca kademeli olarak soğutma işlemi yapıldı.

Yalınayak Mahallesi'ndeki mobilya imalathanesine ait talaş silosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

