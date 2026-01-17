Mersin'de bir evden 168 ton çöp çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen evden 168 ton çöp çıkarıldı. Tarsus Belediyesinin açıklamasına göre, Şehit Kerim Mahallesi sakinleri, müstakil evden kötü koku yayıldığı şikayetiyle belediyeye başvurdu. İhbar üzerine çalışma başlatan zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde çok miktarda atık istiflendiğini belirledi. Ekiplerin uzun uğraşlarıyla evden toplanan 168 ton çöp, kamyonlarla döküm alanına taşındı. Atıkların çıkarılmasının ardından ev ve çevresinde temizlik yapıldı. Mahalle sakinleri, ekiplere teşekkür etti.

