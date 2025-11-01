MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal'dan Gülnar'a ziyaret

Ziyaretlerinde Uysal'a MHP İl Başkanı Ömer Gürsoy, Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge ve MHP Gülnar İlçe Başkanı Oğuzhan Cerit eşlik etti.

Uysal, Kayrak Mahallesi'nde düzenlenen programda da bir araya geldiği vatandaşların taleplerini dinledi.

Daha sonra esnaf ziyaretinde de bulunan Uysal, MHP Gülnar İlçe Başkanlığı'nda partililerle buluştu.

Uysal, Gülnar Kaymakamlığını ziyaret ederek ilçe yöneticileriyle bir araya geldi.

