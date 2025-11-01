Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal'dan Gülnar'a ziyaret

        MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal ve beraberindeki heyet Gülnar ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 09:24 Güncelleme: 01.11.2025 - 09:24
        MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal'dan Gülnar'a ziyaret
        MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal ve beraberindeki heyet Gülnar ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Uysal, Gülnar Kaymakamlığını ziyaret ederek ilçe yöneticileriyle bir araya geldi.

        Daha sonra esnaf ziyaretinde de bulunan Uysal, MHP Gülnar İlçe Başkanlığı'nda partililerle buluştu.

        Uysal, Kayrak Mahallesi'nde düzenlenen programda da bir araya geldiği vatandaşların taleplerini dinledi.

        Ziyaretlerinde Uysal'a MHP İl Başkanı Ömer Gürsoy, Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge ve MHP Gülnar İlçe Başkanı Oğuzhan Cerit eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

