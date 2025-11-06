Habertürk
        Mersin Haberleri

        Mersin'de işçiler meşe odunlarını mangal kömürüne dönüştürüyor

        Mersin'in Silifke ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü denetimindeki tapulu arazilerden toplanan meşe odunları, işçiler tarafından mangal kömürüne dönüştürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 17:44 Güncelleme: 06.11.2025 - 17:44
        Mersin'de işçiler meşe odunlarını mangal kömürüne dönüştürüyor
        Mersin'in Silifke ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü denetimindeki tapulu arazilerden toplanan meşe odunları, işçiler tarafından mangal kömürüne dönüştürülüyor.

        Keşlitürkmenli Mahallesi'nde mangal kömürü üretiminde çalışan işçiler, ilk olarak Silifke Orman İşletme Müdürlüğünün denetiminde kesim izni verilen meşe odunlarını topluyor.

        Daha sonra belirlenen alana meşe odunlarını getiren ve yanmaya bırakan işçiler, 15-20 gün bekleme süresinin ardından malzemelerin üzerini naylonla kapatarak soğutma işlemini yapıyor.

        Bu işlemin ardından ortaya çıkarılan mangal kömürlerini paketleyen işçiler, kömürleri marketler başta olmak üzere, çeşitli iş yerlerine satıyor.

        İlçede 32 yıldır ailesiyle mangal kömürü üreten 47 yaşındaki Sait Saraç, gazetecilere, mangal kömürü hazırlamanın oldukça zahmetli olduğunu söyledi.

        Büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Saraç, "Kömürleri yaz kış, yağmur sıcak demeden büyük emekle çıkarıyoruz. Mangal kömürü satışımızın kilogramı 35-45 lira arasında." dedi.

        Üretime katılan Sinan Eser de mangal kömürü hazırlamanın zahmetli iş olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

