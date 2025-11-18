Mersin'de engelli kadının barakaya kapatıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Başsavcılık, 42 yaşındaki zihinsel engelli N.K'nin, ablası tarafından odunluk olarak kullanılan barakaya kapatıldığına ilişkin basında yer alan haberler üzerine açıklama yaptı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez Toroslar ilçesinde engelli kadının, ablası tarafından barakaya kapatıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

