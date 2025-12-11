Mersin'de adli olaylarda geçen yıla göre azalma yaşandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, kentte 11 ayda gerçekleşen adli olayların geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 5 azaldığını bildirdi.

Çelikkol ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Teker, Mersin Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Medya İletişim Bürosu Koordinasyon Toplantısı"nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Başsavcılık bünyesinde daha önce 3 müracaat savcısının olduğunu belirten Çelikkol, şöyle konuştu:

"Burası, vatandaşların ve karakolların direkt temas ettiği bir birimimiz. Burada savcı sayımızı 5 yükselterek 8'e çıkardık. Her savcının bakacağı mahalle ve karakolları ayırdık. Öyle bir taksimat yaptık. Buradaki amacımız, savcıların vatandaşları, mahalleyi ve karakolu daha iyi tanıması. Vatandaşlarımızın da savcıya daha kolay ulaşması."

Çelikkol, çocuklu ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması için adliyede "bebek bakım odaları" tasarladıklarını söyledi.

- "Kadına karşı şiddet" suçlarında kadın savcılar görev yapacak

"Kadına karşı şiddet" suçlarında soruşturmaların daha hassas yürütülebilmesi için ilgili büroya 2 kadın cumhuriyet savcısı görevlendirdiklerini dile getiren Çelikkol, mağdur kadınların kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

Çelikkol, aile içi şiddet ve çocuk suçları bürolarına da ikişer kadın savcı görevlendirmesi yaptıklarını ifade ederek, "En büyük amacımız Mersin'in, Türkiye'nin en huzurlu, adalete güvenin en yüksek olduğu il olması. Mersin'i adalete güven ve erişim konusunda birinci sıraya getirmek istiyoruz. Temel hedefimiz bu. İnşallah bunu en kısa zamanda gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- Adli olaylarda yüzde 5 azalma kaydedildi

Mersin'de tüm adli olaylarda düşüş yaşandığını açıklayan Çelikkol, şunları kaydetti:

"Bize geçen yıl 1 Ocak-11 Aralık arasında 83 bin 645 adli olay intikal etmiş. Aynı tarihin 2025 yılı oranlarına baktığımızda, 79 bin 417 olay gerçekleşmiş. Geçen yılın aynı tarihlerini esas aldığımızda, bu yıl adli olaylarda 4 bin 228 azalma var. Suç işleyenlerin sayısında düşüş olmuş. Bu bizim için çok güzel bir gelişme. Suçların daha da azalmasını gönülden istiyoruz. Tüm suçlarda yüzde 5 oranında bir azalma görüyoruz. Bu başarıda emeği geçen cumhuriyet savcılarımıza teşekkür ediyorum. 94 savcımız vardı, geçen hafta kentimize 7 savcı daha görevlendirildi. Şu an 101 savcıyla görev yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz."