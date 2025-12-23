Mersin'de ilkokul öğretmenin eşinin adına yaptırdığı kütüphane açıldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde ilkokul öğretmeni, vefat eden eşi adına kütüphane yaptırdı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çağlayan İlkokulu öğretmeni Burcu Ulama tarafından vefat eden eşi Serkan Ulama adına 100. Yıl Ortaokulu'nda kütüphane yaptırıldı.
Kütüphane, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu, öğretmen, öğrenci ve vatandaşların da katılımıyla açıldı.
