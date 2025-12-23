Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de ilkokul öğretmenin eşinin adına yaptırdığı kütüphane açıldı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde ilkokul öğretmeni, vefat eden eşi adına kütüphane yaptırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 11:19 Güncelleme: 23.12.2025 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de ilkokul öğretmenin eşinin adına yaptırdığı kütüphane açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Tarsus ilçesinde ilkokul öğretmeni, vefat eden eşi adına kütüphane yaptırdı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çağlayan İlkokulu öğretmeni Burcu Ulama tarafından vefat eden eşi Serkan Ulama adına 100. Yıl Ortaokulu'nda kütüphane yaptırıldı.

        Kütüphane, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu, öğretmen, öğrenci ve vatandaşların da katılımıyla açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Utku, daha 16 yaşındaydı... 'Akran zorbalığı' öldürdü iddiası!
        Utku, daha 16 yaşındaydı... 'Akran zorbalığı' öldürdü iddiası!
        Tam bir hafta oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam bir hafta oldu... Korkutan bekleyiş!
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?

        Benzer Haberler

        Tarsuslu öğrenci, olimpiyat birinciliği gururu yaşattı
        Tarsuslu öğrenci, olimpiyat birinciliği gururu yaşattı
        Ters istikamette giden sürücü yakalandı, ehliyetine el konuldu
        Ters istikamette giden sürücü yakalandı, ehliyetine el konuldu
        Mersin'de 'Yörük Göçer Kültür Kalır' şöleni Yörük kültürüne özgü kıl çadırl...
        Mersin'de 'Yörük Göçer Kültür Kalır' şöleni Yörük kültürüne özgü kıl çadırl...
        Mersin'de kırsal mahalle buluşmaları kadın emeğini Çamlıyayla'da buluşturdu
        Mersin'de kırsal mahalle buluşmaları kadın emeğini Çamlıyayla'da buluşturdu
        Mersin'de kontrolden çıkan yıkım sonrası mağduriyet
        Mersin'de kontrolden çıkan yıkım sonrası mağduriyet
        Mezitli'de içmesuyu hattı yenilendi, yollar asfaltlandı
        Mezitli'de içmesuyu hattı yenilendi, yollar asfaltlandı