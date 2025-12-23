Mersin'de ilkokul öğretmenin eşinin adına yaptırdığı kütüphane açıldı

Kütüphane, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu, öğretmen, öğrenci ve vatandaşların da katılımıyla açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çağlayan İlkokulu öğretmeni Burcu Ulama tarafından vefat eden eşi Serkan Ulama adına 100. Yıl Ortaokulu'nda kütüphane yaptırıldı.

