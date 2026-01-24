Mersin'de kardan kapanan yolları açma çalışmaları sürüyor

Mersin'de kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolları açma çalışmaları devam ediyor. Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinin yüksek kesimlerinde yoğun kar, ulaşımda aksamalara yol açıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle kapanan yolları açıp, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor. Ekipler, araçlarıyla yolda mahsur kalan vatandaşlara da yardım ederek gidecekleri yere ulaşmalarını sağlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.