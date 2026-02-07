Mersin'de atık ve çöp biriktirilen ev temzilendi

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde atık ve çöp biriktirilen ev belediye ekiplerince temizlendi. Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Bahçe Mahallesi'ndeki bir apartmanın dördüncü katındaki evde atık ve çöp biriktirildiği tespit edildi. Belediye ekiplerinin çalışması sonucu ev temizlendi.

