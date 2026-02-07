Habertürk
Habertürk
        Mersin Haberleri

        Mersin'de heyelan iki kırsal mahallenin yolunu kapattı

        Mersin'in Anamur ilçesinde iki kırsal mahallenin yolu heyelan nedeniyle kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 20:59 Güncelleme: 07.02.2026 - 20:59
        Mersin'de heyelan iki kırsal mahallenin yolunu kapattı
        Mersin'in Anamur ilçesinde iki kırsal mahallenin yolu heyelan nedeniyle kapandı.

        İlçede etkili olan yağış dolayısıyla Çataloluk ile Güngören mahalleleri arasındaki yolda heyelan oluştu.

        Yola düşen toprak ve kaya parçalarından dolayı yol ulaşıma kapandı.

        Yaşanan durum nedeniyle söz konusu mahalelelerden ilçe merkezine ve diğer mahallelere ulaşım sağlanamıyor.

        

