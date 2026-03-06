Mersin'de yardım isteyen genç, esnafın eşyalarını çaldı

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir esnaf, dükkanına gelerek aç olduğunu söyleyen gencin cep telefonu, tespih ve özel eşyalarını çalması üzerine şikayetçi oldu.



Turunçlu Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda beyaz eşya dükkanı bulunan Mustafa Algüllü'nün yanına giden bir genç, kalacak yeri olmadığını ve aç olduğunu söyledi.



İsmi belirlenemeyen genç, Algüllü'nün yemek almak için dükkandan ayrılmasının ardından kasanın çekmecesinde bulunan cep telefonu, tespih ve özel eşyaları alarak iş yerinden ayrıldı.



Döndüğünde genci bulamayan ve çekmecesindeki eşyalarının çalındığını fark eden Algüllü, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.



Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



- "Bu olay beni çok üzdü"



Esnaf Mustafa Algüllü, AA muhabirine, iyi niyetle yaklaştığı birinden kötülük görmenin kendisini üzdüğünü söyledi.



Ailesinin olmadığını ve aç olduğunu söyleyen gence yardım etmek istediğini belirten Algüllü, "Yemek almaya gittim. Uzaklaştığım sırada kasanın çekmecesinde bulunan telefonum ve özel eşyalarımı alıp gitmiş. Bu olay beni çok üzdü. Bunu kendisinden beklemiyordum. Ben kendisine güvendim. Bana kötülük yaptığı için çok üzgünüm." diye konuştu.



Öte yandan şüphelinin Algüllü'nün iş yerinden uzaklaşmasının ardından kasanın olduğu yere girmesi ve bir süre sonra iş yerinden ayrılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

