Mersin'de silahlı kavgada başına mermi isabet eden genç kız öldü

Mersin'in Toroslar ilçesinde, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgada başına mermi isabet eden 18 yaşındaki kız hayatını kaybetti.



Mithat Toroğlu Mahallesi'nde C.A. ile (26) E.I. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



E.I, silahla ateş ettiği C.A. ile başına mermi isabet eden Suriye uyruklu Nur Almuhammet'i (18) ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık personelince hastaneye kaldırılan Almuhammet, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Çeşitli suçlardan 22 kaydı olduğu öğrenilen C.A'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi.



Polis ekipleri, E.I'nın yakalanması için çalışma başlattı.

