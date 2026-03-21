Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'dan Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası mesajı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.



Topsakaloğlu, mesajında, ormanların bir milletin en önemli zenginlik kaynağı olduğunu belirtti.



Ormanları korumak ve yeni orman alanları oluşturmanın herkesin vatandaşlık görevi olduğunu ifade eden Topsakaloğlu, şunları kaydetti:



"İçinde yaşadığımız dünya ve bu güzel ülkenin bizlere dedelerimizden miras değil, çocuklarımızdan ve gelecek nesillerden emanettir. Ülkemizin adeta ciğerleri olan ormanlarımızı koruma konusunda herkesin daha duyarlı olması gerekmektedir. Bu amaçla, ülkemizde ve dünyada çevre bilincini oluşturmak ve ormanların önemini vurgulamak için kutlanan bu haftada ormanların korunduğu ve yeşil alanların çoğaldığı bir dünya diliyorum."



