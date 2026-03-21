Mersin'deki Berdan Baraj Gölü'nde su seviyesi yükseldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde etkili olan yağışla Berdan Baraj Gölü'nde su seviyesi yükseldi. Kentte etkili olan sağanağın ardından baraj gölünde su seviyesinin yükselmesi üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, olası taşkınlara karşı bölgede önlem aldı. İlçe Emniyet Müdürü Berat Günçiçek, bölgede incelemelerde bulundu.

