Mersin'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Seçkin A. idaresindeki 33 AER 930 plakalı kamyon ile Ercan Ş. yönetimindeki 33 ZL 262 plakalı otomobil, Çopurlu Mahallesi Şehitler Caddesi'nde çarpıştı. Kazada, otomobildeki yolcular Fatma Ş. (45), Mehmet Y. (47) ve Hanife Y. (44) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.