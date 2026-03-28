        Mersin'de çocuk işçiliğiyle mücadele sürüyor

        Mersin'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, çocuk işçiliğiyle mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 13:37 Güncelleme:
        Mersin'de çocuk işçiliğiyle mücadele sürüyor

        Mersin'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, çocuk işçiliğiyle mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Müdürlüğün açıklamasına göre, "Çocuklar Güvende Projesi" kapsamında Çocuk Koruma mobil ekipleri kent genelinde çalışmalarına devam ediyor.

        Ekipler sahada, vatandaşlara çocuk işçiliğine yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapıyor, kentin işlek noktalarında el ilanı ve broşür dağıtımı gerçekleştiriyor.

        Çalışmalar kapsamında 6 bin çocuğa yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler de düzenlendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, çalışmalar kapsamında ocak-mart döneminde 29 çocuğun sokağın olumsuz risklerinden korunduğu belirtti.

        Son yıllarda yaptıkları çalışmalarla yüzlerce çocuğu eğitime kazandırdıklarını vurgulayan Sarı, "Çocuk Koruma mobil ekiplerimizin projeleri 2017 yılından bu yana uluslararası yayınlarda yer alırken aynı zamanda 81 ilimizde de okullarda ders kitaplarında okutuluyor. Bu Mersin için bir gururdur." ifadesini kullandı.

        Sarı, çocuklara yönelik yaptıkları çalışmalarda kurumlar arası ilişkilere büyük önem verdiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Bahçeli'den Yönter'in istifası açıklaması: Küskünlüğe dayalı değil
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı açmalı
        Kızını boğarak öldürmüştü! Katil anne için karar!
        Tiger Woods gözaltına alındı
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Kanserden bir bacağı kesildi! Hayali protez bacakla tekrar yürümek
        Başkent'te kadınlar çetesi! Aşk ve sevgili tuzaklı gasp!
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        "Aile baskısı yok"
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        En eski köpek DNA'sı Anadolu'da bulundu
        Defalarca evi basılmış... Kadın cinayetinde yürek yakan detaylar!
        Torreira'dan transfer itirafı!
        Talisca'dan Beşiktaş derbisi sözleri!
        Haftanın Kitapları

        Mersin Şehir Tiyatrosu Dünya Tiyatro Günü'nü sahnede kutladı
        Gülnar ilçesinde sınav hazırlığında olan öğrencilere destek sürüyor
        Orman Okulunda miniklere doğa dersi
        Dövüş sporlarının "madalya avcısı" Tebaa Onar, crossfit branşında da başarı...
        Yaparak Yaşayarak Öğrenme Merkezi öğrencilerin yeni eğitim durağı oldu
        Başkanı Özer: "TİY eski günlerine kavuşacak"