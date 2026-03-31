Mersin'de 62. Kütüphane Haftası kutlandı
Mersin'in Anamur ilçesinde 62. Kütüphane Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
İlçe Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.
Psikolog Ali Akyüz'ün "İyileştiren Kütüphaneler" konulu konferans verdiği programda, ney, şiir ve müzik dinletisi sunuldu.
Roman kahramanları gösterimi ile el yapımı çiçekler ve kitap sergisiyle devam eden etkinliğe, Anamur Kaymakamı Kemal Duru ve İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Harika Leyla Yaman da katıldı.
