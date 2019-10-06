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Eximbank, Mersinli KOBİ’lere ihracatta doping sağlayacak Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) ...

İHA

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, dış ticaret kenti Mersin'de 17'inci şubesini açan Türk Eximbank'ın düşük faizli finansman desteklerini bölgedeki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) ayağına getirdiğini belirtip, bu fırsatlardan yararlanma çağrısı yaptı. Başkan Hayri Uğur "Özellikle ihracatta öne çıkmak isteyen KOBİ'lerimiz şubeye gelip, sunulan destekleri, kredi kullanma ve riskleri azaltan sigortalar hakkında bilgi edinebilirler. Maliyetleri düşüren ve ihracatta rekabet gücünü arttıran bu desteklemelerden daha fazla sayıda KOBİ'nin yararlanmasını...

Eximbank, Mersinli KOBİ’lere ihracatta doping sağlayacak Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, Türk Eximbank Mersin Şubesi’nin hizmete açılmasıyla ihracatta atılım yapmak isteyen KOBİ’lere büyük fırsat doğduğunu belirtti Uğur: "Eximbank’ın maliyetleri düşüren ve dış pazarda rekabet gücünü arttıran desteklemelerinden daha fazla sayıda KOBİ’nin yararlanmasını arzuluyoruz"

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, dış ticaret kenti Mersin’de 17’inci şubesini açan Türk Eximbank’ın düşük faizli finansman desteklerini bölgedeki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) ayağına getirdiğini belirtip, bu fırsatlardan yararlanma çağrısı yaptı. Başkan Hayri Uğur “Özellikle ihracatta öne çıkmak isteyen KOBİ’lerimiz şubeye gelip, sunulan destekleri, kredi kullanma ve riskleri azaltan sigortalar hakkında bilgi edinebilirler. Maliyetleri düşüren ve ihracatta rekabet gücünü arttıran bu desteklemelerden daha fazla sayıda KOBİ’nin yararlanmasını arzuluyoruz” dedi.
Eylül Ayı İhracat Rakamları Basın Açıklaması programı dahilinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) İsmail Gülle ve Türk Eximbank Genel Müdür Enis Gültekin ile AKİB bünyesindeki Türk Eximbank Mersin’in şubesinin açılışını birlikte yaptıklarını kaydeden AKİB Başkanı Hayri Uğur, hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

"Mersin’in yüksek performansı Eximbank şubesini zorunlu kıldı"
Türk Eximbank'ın, Türk Lirası kredi faizlerini 2 Ekim itibarıyla yüzde 9,61'e düşürmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Hayri Uğur, “AKİB olarak; 2017’de 11,7 milyar dolar, 2018’de 12,5 milyar dolar, 2019’un ilk 9 ayında ise 9,7 milyar dolar, son 12 ayda da 13,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Mersin özeline baktığımızda, bu ilimiz 2018’deki ihracatçılarımız bir önceki yıla göre dış satımlarını yüzde 15 oranında arttırak 1,7 milyar dolara taşıdı ve bu artan grafik bölgemizde Eximbank şubesinin açılmasına vesile oldu” dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcan’ın Eximbank'tan yararlanan ihracatçılar arasında yüzde 72 olan KOBİ oranını yüzde 75 seviyesine çıkarma hedefini alkışladıklarını vurgulayan Başkan Uğur, “Eximbank şubesinin açılmasıyla ihracatçılarımız yaşadıkları en büyük sorun olan finansmana erişimde hızlı çözüm fırsatını yakaladı. Özellikle ihracatta öne çıkmak isteyen KOBİ’lerimiz şubeye gelip, sunulan destekleri, kredi kullanma ve riskleri azaltan sigortalar hakkında bilgi edinip bu imkanlardan yararlanabilecekler. Maliyetleri düşüren ve ihracatta rekabet gücünü arttıran bu desteklemelerden daha fazla sayıda KOBİ’nin faydalanmasını arzuluyoruz” diye konuştu.

"Teminat oranı yüzde 50’ye düşürülebilir mi?"
Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkanı Ali Can Yamanyılmaz ise Mersin’de Eximbank kredileri kullanan KOBİ sayısının az olduğunu, şubenin hizmete girmesinin ihracatçı firmaların atılım yapması açısından büyük yarar sağlanacağını söyledi. Yamanyılmaz, “Eximbank, kullandırdığı kredilerde yüzde 100 teminat istiyor. Bu teminat oranını yüzde 50’ye düşürülebilir mi? Avrupa’da olduğu gibi sigortacılığı arttırarak daha ucuz kredi veya az teminatlı kredi sağlayabilir mi? Bakanımıza bu konuları ilettik, notlarını aldılar. Umarım önümüzdeki süreçte ihracatçılarımızın rekabet güçleri rakiplerine karşı daha da artarak ülkemizin kalkınmasında faydalı olmayı sürdürürler” değerlendirmesini yaptı.

"Mersin’in ihracatına toplam kredi desteğimiz yüzde 50"
Türk Eximbank Genel Müdür Enis Gültekin de eylül sonu itibariyle Mersin’de geçen yıla göre sundukları kredi desteğinin yüzde 70, toplam desteğin ise yüzde 50 arttığını bildirdi. 2018 yılı ihracatı 1,7 milyar dolar olan ve Türkiye ihracatında 14’üncü sırada yer alan Mersin’in ve çevresinin dış satımının daha da artmasını arzuladıklarını kaydeden Enis Gültekin, Yeni Ekonomi Programı’nda Türk Eximbank’ın hedefleri arasında yer alan şubeleşme kapsamında 2019 yılı sonuna kadar Türkiye’nin ihracatta önde gelen illerinde 3 şube daha açılacağının müjdesini verdi.
Gültekin, Türk Lirası kredi faizlerini yüzde 9,61’e düşüren Türk Eximbank’ın faizlerdeki düşüşleri ihracatçılara en hızlı şekilde yansıtmaya devam edeceğini, ayrıca Akreditif Teyit Sigortası, İşletme Sermayesi Garanti Programı, Yurt Dışı Teminat Mektubu Programı ve Sigortalı Alacağa Dayalı Sevk Öncesi Kredi Programlarından oluşan 4 yeni ürünü daha bu yıl sonuna kadar uygulamaya alacaklarını açıkladı.

MERSİN

06 Ekim 2019 Pazar

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