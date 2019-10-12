Seçer ve Karalar omuz omuza Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Çukurova’nın iki önemli komşu kenti için beraber çalışarak, çok önemli hizmetlere imza atacakları mesajını verdiler

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Çukurovanın iki önemli komşu kenti için beraber çalışarak, çok önemli hizmetlere imza atacakları mesajını verdiler. Başkan Seçer, “Bu mücadeleyi omuz omuza yürüteceğiz. Beraberce çok önemli hizmetler yapacağız” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, eşi Nuray Karalar ve beraberindekiler birlikte Mersin Büyükşehir belediye Başkanı Vahap Seçer’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Karşılıklı esprilerin yapıldığı ziyarette iki büyükşehir belediye başkanı da daima birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını vurguladı. Kadim topraklara ve ortak tarihi kültürel değerlere sahip iki kentin başkanı olarak birlikte, omuz omuza hizmet vereceklerini ifade eden Başkan Seçer ve Başkan Karalar, kent yönetimi ile ilgili sık sık birlikte değerlendirmelerde bulunacaklarının altını çizdi.



“Bu mücadeleyi omuz omuza yürüteceğiz”

Karalar’ı makamında ağırlayan ve iyi dileklerini kabul eden Seçer, aynı çatı altında mücadele ettiği ve uzun süredir dostu olan Zeydan Karalar’ın Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından duyduğu onuru dile getirdi. Seçer, “İkimizin aynı dönemde büyükşehir belediye başkanı olması çok büyük bir onur. Bu mücadeleyi omuz omuza yürüteceğiz. Bizim iki kentimizin de ortak yönü çok. Coğrafi özellikleri, stratejik konumu, demografisi, tarihi ve kültürel birikimi olağanüstü iki kentin önemli başkanlarıyız. Önemli diyorum çünkü süreç olarak bizim mevcut görevimizin çok üstünde bir anlam yükleyerek insanlar bizi göreve getirdi. Bunun bilincindeyiz” diye konuştu.



“Zeydan Başkanla beraber çok önemli hizmetler yapacağız”

Zeydan Karalar ile sık sık bir araya gelerek, başkanı oldukları kentleri daha iyi nasıl yönetebilecekleriyle ilgili değerlendirmeler yaptıklarını ifade eden Seçer, “Sorunların üstesinden nasıl geleceğiz, kentlerimize daha fazla nasıl katkı yapacağız, bunu değerlendiriyoruz. Göreve 6 ay önce geldik ve hizmet anlamında yolun başındayız ama zaman süratle geçiyor. Kentlerimizin potansiyelleri, insan kaynağı son derece önemli ve müsait. Eğer doğru zamanda, doğru mekanda, doğru işler yaparsanız, doğru hizmetlere yönelirseniz kentlerimiz çok güzel neticeler verecek. Umut ediyorum beraber çok önemli hizmetler yapacağız” ifadelerini kullandı.



“Çok kısa sürede yönetim farkımızı ortaya koyduk”

Karalar ise 31 Mart sonrası önemli bir başarı elde eden ve Türkiye’nin önemli kentlerinde yönetimde olan CHP’li belediyelerin çok kısa sürede yönetim farklarını ortaya koyduklarını dile getirerek, “Daha önce belediye başkanlığı bizim siyasal görüşümüzde olmayıp, 31 Mart’la birlikte görevi devralan bizler çok kısa sürede yönetim farkımızı ortaya koyduk. Bir kentteki bütçe nasıl değerlendirilir, onu ortaya koyduk. Çok kısa sürede yapılamayan işleri başlattık. Mesela Adana için söylüyorum, olağanüstü açık veren bir bütçeyi 6 ayda başa baş getiren bir yönetim anlayışını gösterdik” dedi.

Belediye bütçesi israf edilmeden kullanıldığı zaman çok ciddi hizmetler yapılabileceğinin altını çizen Karalar, “Milletin parasını çarçur etmeden çok ciddi hizmetler yapılacağını biz gösteriyoruz. Yapılan araştırmaların hepsinde açık seçik ortaya çıkmıştır ki, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler insanların daha mutlu olduğu ve kendini özgür hissettiği belediyelerdir. Öyle de olmalı. Biz de bunu yapacağız” diye konuştu.

MERSİN 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:20

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