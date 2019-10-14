Mersin\u2019in Silifke il\u00e7esinde otluk alanda gece \u00e7\u0131kan yang\u0131n, Silifke Orman \u0130\u015fletme M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ve Mersin B\u00fcy\u00fck\u015fehir \u0130tfaiye ekiplerinin ortakla\u015fa m\u00fcdahalesiyle sabaha kar\u015f\u0131 s\u00f6nd\u00fcr\u00fcld\u00fc. Edinilen bilgiye g\u00f6re, gece ge\u00e7 saatlerde \u00e7\u0131kan yang\u0131n, Silifke Orman \u0130\u015fletme M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ve Mersin B\u00fcy\u00fck\u015fehir \u0130tfaiye ekiplerinin m\u00fcdahalesi ile sabaha kar\u015f\u0131 s\u00f6nd\u00fcr\u00fcld\u00fc. Yang\u0131n\u0131n bulundu\u011fu alandaki 10 ev tedbir ama\u00e7l\u0131 bo\u015falt\u0131l\u0131rken, 3 d\u00f6n\u00fcm ormanl\u0131k alan ve 10 d\u00f6n\u00fcml\u00fck zeytin, nar ve badem a\u011fa\u00e7lar\u0131 zarar g\u00f6rd\u00fc. Otluk alanda ba\u015flayan ve daha sonra ormanl\u0131k alana ve ekili bah\u00e7elere s\u0131\u00e7rayan yang\u0131n i\u00e7in soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.