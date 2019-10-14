"Tarsus kebabı" Ankara’da tanıtıldı

Tarsus kebabı, Ankara’da düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

Tarsuslular Derneği (TADER), Tarsus Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası, Tarsus Kasaplar Odası ve Tarsus Belediyesi ortaklığında gerçekleşen "Tarsus için el ele" sloganıyla Tarsus kebabının tanıtıldığı etkinlikte Ankara’da Tarsus havası eserken, konuklara Tarsus kebabı ve şalgam ikram edildi.

Etkinliğe, TBMM Başkanvekili ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Mersin Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Behiç Çelik, Zeki Hakan Sıdalı, Baki Şimşek, Tarsus Belediyesi Başkanı Haluk Bozdoğan,TÜED Mali Sekreteri Ömer Kurnaz, Tarsus Belediyesi Meclis üyeleri, Tarsus Belediyesi Başkan Yardımcıları, Tarsus Muhtarlar Derneği üyesi muhtarlar ve Ankara Tarsuslular Dernek üyeleri katıldı.

Etkinliğin amacının Tarsus'u tanıtmak olduğunu belirten Tarsuslular Derneği Başkanı Semih Özsu, "Tarsus 10 bin yıllık geçmişi olan tarihi bir kent, doğal güzellikleriyle, inanç turizmiyle, deniz turizmi ve yayla turizmiyle yeteri kadar tanıtılmamış ama bütün bunların yaşanabildiği dünyadaki nadir şehirlerden biri, yeteri kadar tanınmadığımıza inanıyoruz. Lezzet olarak Tarsus'un lezzetleri çok güzeldir. Tarsus kebabının da çok eski bir tarihi vardır. Bu kebabı istedik ki Ankara'da sizlerin kanalıyla tüm Türkiye'ye ulaştıralım ve Tarsusumuza dikkat çekelim" diye konuştu.

Tarsus’un Cumhuriyet tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ise, “Tarsus bir ulusun kaderini değiştiren Yenice görüşmelerinin de merkezidir. Bu yüzden Tarsus tarihi ve lezzetlerinin dışında ülke yönetimi içinde özeldir. Tarsus’u çok yakında tanıyorum, Tarsus için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırım” dedi.

Daha sonra söz alan Mersin Milletvekilleri Baki Şimşek, Behiç Çelik, Zeki Hakan Sıdalı ve Ali Mahir Başarır, Tarsus ve ürünleri hakkında bilgiler verdiler.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’da yaptığı konuşmada, etkinliğin Tarsus açısında çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Bozdoğan, “Bizim bu 10 bin yıllık mirası 10 bin yıl sonraya taşımamız gerekiyor. Herkesin isteklerini ve yardımlarını bekliyorum. Bu kent ilklerin kentidir. İlk elektrik tesisinin kurulduğu, ilk üniversitenin kurulduğu, ilk Ticaret Odasının kurulduğu kent Tarsus’tur. Bu kentte 22 fabrikanın kapanması ile nasıl bir duruma düştü herkes biliyor. Bunu halkımızın yaşadığı ekonomik zorluklardan görüyoruz. Tarsus ürünlerini sordular 1800 tane ürünün yetiştiği bir kentiz. Fındık lahmacunu, kebabı, şalgamı cezeryesi var. Biz gelir gelmez Tarsus’un girişlerine tanıtıcı panolar astık. Gastronomi günleri süresince Tarsus’ta ciddi bir çalışma yapacağız. Kente ait ürünlerin olduğu özel bir tanıtım yapacağız ve bunları Siptilli Çarşısında yapacağız” dedi.

Tarsus kebabının diğer kebaplardan farkının içindeki soğan ve kapya biberi olduğunu söyleyen Tarsuslu Murat Usta, lavaş ekmeklerinin de diğer kebaplardan farklı olduğunu ifade ederek Tarsus'un lezzetlerini tatmak ve tarihi yerlerini gezmek için herkesi Tarsus'a beklediğini söyledi.

Etkinlikte, 1500 kişilik Tarsus kebabı ve Tarsus şalgamı ikram edildi.

MERSİN 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:21

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