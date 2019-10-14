Mut Emniyet Müdürü görevine başladı

Mersin'in Mut İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Zafer Şenocak görevine başladı.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Ali Serban’ın Mersin İl Müdürlüğüne atanması ile yerine Mersin'de görev yapan Emniyet Müdürü Zafer Şenocak atandı. Görevine başlayan Emniyet Müdürü Şenocak, “Mut çok güzel bir ilçe. Mut halkının huzuru için çalışmalarımızı titizlikle yürüteceğiz. Emniyet personelinin tavır ve davranışlarıyla topluma örnek olması gerekmektedir. Yapmış olduğumuz vazifenin öneminin yanında, aynı zamanda görev dışında da vatandaşların sıkıntı ve problemlerini çözerek, örnek bir vatandaş olmalıyız" dedi.

MERSİN 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:21

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