Baba ve 4 yaşındaki kızı, av tüfekli saldırıda yaralandı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sokak ortasında, Nevzat Köse (30) ve 4 yaşındaki kızı Berra, kimliği belirsiz motosikletli 2 kişinin av tüfekli saldırısına uğrayarak yaralandı. Küçük Berra'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaçan 2 saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Şehitler Tepesi Mahallesi Kasım Ekenler Bulvarı'nda meydana geldi. Tarsus Belediyesi'nde çalışan Nevzat Köse, kızı Berra ile yürüdüğü sırada, iddiaya göre yanlarına yaklaşan plakasız motosikletteki kimliği henüz belirlenemeyen iki kişinin av tüfekli saldırısına uğradı. Saldırganlar, motosikletle kaçarken, babakız vücutlarına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan babakız hastaneye kaldırıldı. Başından ve göğsünden yaralanan Berra'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, sırtından yaralanan Nevzat Köse'nin ise durumunun iyi olduğu bildirildi

Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.



MERSİN 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:02

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