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Satrancın büyük ustası Karpov Mersin’de Satrancın yaşayan efsanesi, 7 kez dünya şampiyonu olan Büyük ...

İHA

Satrancın yaşayan efsanesi 7 kez dünya şampiyonu olan Büyük Usta (GM) Anatoly Karpov, Mersin'e gelerek, sporcu ve antrenörlerle buluştu. Karpov, Mersin'in minik satranç sporcuları ile de simultane maç yaptı.

Satrancın büyük ustası Karpov Mersin’de Satrancın yaşayan efsanesi, 7 kez dünya şampiyonu olan Büyük Usta (GM) Anatoly Karpov, Mersin’e gelerek, sporcu ve antrenörlerle buluştu Karpov, Mersin’in minik satranç sporcuları ile de simultane maç yaptı

Satrancın yaşayan efsanesi 7 kez dünya şampiyonu olan Büyük Usta (GM) Anatoly Karpov, Mersin’e gelerek, sporcu ve antrenörlerle buluştu. Karpov, Mersin’in minik satranç sporcuları ile de simultane maç yaptı.
Dünyanın en büyük satranç ustalarından Anatoly Karpov, Rosatom’un desteğiyle 814 Aralık 2019 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek 2019 Engelliler İçin Birinci FIDE Konfederasyon Kupası öncesinde Mersin’de düzenlenen Mersin Satranç Festivali’ne katıldı. Karpov, bir otelde gerçekleştirilen buluşmada, Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcular ve antrenörlere seminer verdi. Daha önce oynadığı maçlardan örneklerle hamlelerini anlatan Karpov’un seminerine, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı ve FIDE Asbaşkanı Gülkız Tulay, FIDE Asbaşkanı Akaki Iashvili ile Rosatom temsilcisi, Yönetici Direktör Aleksei Frolov da katıldı.

Karpov: "Türkiye, satrançta çok iyi bir noktaya geldi"
Seminer öncesinde konuşan Karpov, Rosatom’un uluslararası arenada satranca çok büyük katkılarda bulunduğunu söyledi. Mersin’de her yıl genç satranççılar için bir turnuva düzenlenmesinin çok iyi olacağını vurgulayan Karpov, Türkiye'nin satranç eğitimi konusunda attığı adımlardan ve son yıllardaki başarı grafiğinden de övgüyle söz etti. Türkiye’nin son yıllarda satrançta öne çıkan ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Karpov, Türkiye ile ilk kez yaklaşık 40 yıl önce tanıştığını ve 30 yıl önce de İstanbul’daki 19 okulda satranç eğitimleri verdiğini belirtti. Karpov, "Umarım benim açtığım satranç sınıfı hala faaliyettedir. Daha sonra Türkiye’de okullarda satranç programı başlatıldı. Ülke olarak bu alanda çok iyi bir noktaya geldiniz. Fakat dikkatli olmanız gerekiyor, çünkü temponuz biraz azaldı, diğer ülkeler hemen peşinizden geliyor. Yakaladığınız temponuzu kaybetmeyin" dedi.
Rusya’da aktif olarak satranç eğitimi verdiklerini ifade eden Karpov, "En önemlisi, satranç öğretecek eğitmenleri yetiştiriyoruz. Rusya’da iki yüksekokulda bölümler açıldı. Bu yaz Mudanya’ya gittim ve orada özel bir anlaşma yaptı. Rusya’da uyguladığımız eğitmen programını Türkiye’de de Mudanya’da faaliyete geçireceğiz. Türkiye Satranç Federasyonunun da bu programa dahil olmasını umut ediyorum" diye konuştu.
Turnuvaya katılacak sporculara başarılar dileyen Karpov, satrançta daha iyi bir seviyeye gelmek isteyen gençlere tavsiyelerde de bulundu. Karpov, "Sizin için en iyi yol aktif olarak satranç oynamanızdır. Yarışmalara, turnuvalara katılmak en iyi okuldur. Başarısız olmak hevesinizi kırmasın. Bir turnuva olmazsa diğerinde başarılı olursunuz" ifadelerini kullandı.

Gülkız Tulay: "Karpov yaşayan bir efsane"
TSF Başkanı Gülkız Tulay da satranç tarihinin en büyük sporcularından biri olarak kabul edilen, satrancın efsanesi Karpov’u Türkiye’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Karpov ile ilgili bilgiler veren Tulay, "4 yaşında satranca başlamış, şampiyonlukları olan, geliştirdiği hamlelerle dünya satrancına yön veren bir yaşayan efsane kendisi. Özellikle Türk satrancıyla ilgili bir süre önce söylediği övgü dolu sözler bizler için çok kıymetli. Karpov’un, 'Türk satrancı, gelişme gösteren ülkeler içerisinde ilk sıralarda yer alıyor ve Türkiye satranç eğitiminde bana göre bir numara' şeklindeki sözleri, bizler için son derece memnuniyet vericiydi. Biz de FIDE ve Rosatom’un desteğiyle Karpov’u Mersin’de misafir ederek, geleceğin büyük ustaları olacak sporcularımızla bir araya getirdik. O nedenle bugün burası tarihi bir ana sahne oluyor" şeklinde konuştu.
Minik sporculara da seslenen Tulay, "Karpov gibi bir büyük ustayla bir arada olmak, onun dersini dinlemek ve onun oyunlarını izlemek herkese kısmet olmayacak bir şey. Bu anlamda çok şanslısınız" dedi.
Engelliler İçin Birinci FIDE Konfederasyon Kupası'nın Ankara’da gerçekleştirileceğini belirten Gulkız Tulay, ilk kez yapılan bu organizasyona Asya, Avrupa, Amerika ve Afrika’dan sporcuların katılacağı bilgisini verdi. Tulay, "Biz de Türk ve Rus takımları olarak ortak bir takımla oynayacağız. Engellerini satrançla aşmış Handenur Şahin de takımımızda yer alacak” diye konuştu.

Aleksei Frolov: "Mersin’deki etkinliğin geleneksel hale gelmesini öneriyorum"
Yönetici Direktör Aleksei Frolov ise TSF organizasyonu ile satrançta dünyanın en büyük efsanelerinden biri olan Karpov'u Mersin'de satrançseverlerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını vurguladı. Bu etkinlik sayesinde Mersin’deki çocuklara adeta bir bayram hediye edildiğini belirten Frolov sözlerine şöyle devam etti:
"Rosatom, kendi alanında dünya liderliğini, bütün kaynaklarını ve enerjisini genç nesillerin başarısı için kullanarak korumaktadır. Çocuklarımıza bu etkinliğe gelmelerinin büyük bir fırsat olduğunu ve erken yaşta çocukların bu spora başlamasını sağlayan ailelerinin de çok iyi bir iş yaptıklarını söylemek istiyorum. Çocuklarımızın başarılarının devam etmesi için biz şirket olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu yüzden, bugün burada düzenlenen etkinliğin bundan sonra her yıl yapılmasını ve geleneksel hale gelmesini öneriyorum."
FIDE Asbaşkanı Akaki Iashvil de organizasyondan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Hem Mersin için hem de Türkiye için çok özel bir gün. Çocuklar satranç efsanesi Karpov ile tanışma, ondan bir şeyler öğrenme fırsatı buldular. Biz de FIDE olarak çok faydalı olacağını düşündüğümüz bu buluşmayı her yıl yapma önerisini kabul ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Karpov, minik sporcularla maç yaptı
Konuşmaların ardından büyük usta Karpov, minik sporculara, daha önce oynadığı maçlardan örneklerle yaptığı hamleleri anlattığı ve önerilerde bulunduğu bir seminer verdi. Karpov, seminerin ardından oluşturulan masalarda Mersin’in başarılı 10 minik sporcusuyla maç yaptı. Aynı anda İsmail Alp Özkaya, Şeref Karagöz, Taşkın Yücel, Beray Karatiken, Efe Mehmet Kaya, Yavuz Selim Dülek, Işıl Cingöz, Latife Günaştı, Yücel Mert Öztürk ve Sirin Annaberdiyeva ile müsabaka yapan Karpov’un, bazı sporcuların hamleleri karşısında bir süre düşünmesi dikkat çekti. Karpov’un genç sporcularla müsabakası renkli ve çekişmeli anlara sahne olurken, sporcuların kazanma mücadelesi ve heyecanı dikkatlerden kaçmadı.

MERSİN

07 Aralık 2019 Cumartesi

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