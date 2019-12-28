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Bakan Varank, Cehennem Obruğu seyir terasını ziyaret etti, öz çekim yaptı

İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mersin Milletvekili Lütfi Elvan ile birlikte Mersin'de bulunun Cehennem Obruğu seyir terasını ziyaret ederek öz çekim yaptı.

Bakan Varank, Cehennem Obruğu seyir terasını ziyaret etti, öz çekim yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mersin Milletvekili Lütfi Elvan ile birlikte Mersin’de bulunun Cehennem Obruğu seyir terasını ziyaret ederek öz çekim yaptı.
Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Mersin’in Silifke ilçesi Narlıkuyu Mahallesi’nde bulunan Cennet Cehennem Ören Yeri çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cehennem obruğu üzerinde bulunan cam terasta ve cennete inmek için yapılan asansörde incelemelerde bulunup milletvekilleriyle birlikte fotoğraf çektirdi.
Bakan Varank gazetecilere yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte kalkınma ajansları bakanlığımız uhdesine geçti. Kalkınma ajanslarının temel amacı bölgesel kalkınma konularına eğilmek. Bölgelerin potansiyellerini değerlendirerek oralara uygun ekonomik programlar hazırlamak. Burada da CennetCehennem Mağarası olarak bilinen Mersin’in önemli ziyaret mekanlarından birisine geldik. Buradaki ziyaret sahasını özellikle turistlerin gelip rahat gezebilecekleri buranın algısını daha da ileriye çekebilecek bir şekilde karşılama tesisleri yapılıyor. İnşaatlar bitmek üzere. Gerçekten güzel bir mekan. Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bölgesel kalkınmaya ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını azaltmaya çok önem veriyoruz. Bu manada kalkınma ajansları bizim elimiz ayağımız oluyor” dedi.
Bakan Varank’a CennetCehennem Obruğu ziyaretlerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ile birlikte bir çok bürokrat eşlik etti.

Cennet ve Cehennem Obruğu
Mersin’in Silifke ilçesi Narlıkuyu Mahallesi Hasanaliler Mevkiinde Cehennem Obruğunun yaklaşık 200 metre güneybatısında yer alan Cennet Obruğu yaklaşık 150 metre derinliğindedir. Bir çöküntü obruğu olup, miyosen döneminde oluşmuş, sığ denizel kireçtaşı katmanları içinde karstik süreçler sonucunda oluşmuştur. Cennet olarak adlandırılmış olan çukura 452 basamakla inilmektedir. Cennet çukurunun en derin noktası 70 metredir. Ağız genişliği ise 200 metre civarındadır. Cehennem Obruğu'na ise herhangi bir şekilde giriş çıkış yoktur.

MERSİN

28 Aralık 2019 Cumartesi

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