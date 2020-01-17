Kız kardeşini öldürmekle suçlanan başkanın yargılanmasına başlandı

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MERSİN'de, kız kardeşi Meryem Aktan'ı tabancayla başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın yargılanmasına başlandı.

Olay, 8 Mayıs'ta gece saatlerinde Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'nde meydana geldi. 31 Mart 2019 seçimlerinde Silifke Belediye Başkanı seçilen Mücahit Aktan'ın kız kardeşi Meryem Aktan, evinde tabanca ile başından vurularak, yaralandı. Çağırılan sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Meryem Aktan, buradan Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede 2 ay yaşam savaşı veren Aktan, 5 Temmuz 2019'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında yapılan incelemenin ardından Silifke Belediye Başkanı MHP'li Mücahit Aktan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Başkan Aktan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aktan hakkında cinayet suçundan dava açıldı. Gizlilik kararı verilen davanın ilk duruşması bugün Silifke Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tanıkların da dinlendiği duruşma ertelenirken, başkanın tutukluluk halinin devamına karar verildi.



MERSİN 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:22

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