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Tarhan: "Deprem konusunda insanlarımız yeteri kadar bilinçli değil"

İHA

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Tarhan: "Deprem konusunda insanlarımız yeteri kadar bilinçli değil"

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) yönetim kurulu toplantısına katıldı.
AKUT Mersin Temsilcisi Doğan Göktekin, gönüllü hizmet veren bir dernek olduklarını ve sadece afetlerde değil, diğer zamanlarda da eğitim çalışmaları yaparak halkı bilinçlendirmeye çalıştıklarını söyledi. Göktekin, "AKUT’un temel amacı arama, kurtarma operasyonları ve iç eğitimlerinin yanı sıra afetler konusunda toplumu bilinçlendirmek, afetlere dayanıklı bir Türkiye oluşturmak. Türkiye’de ilk olması nedeniyle büyük önem verdiğimiz bu tesiste binlerce vatandaşımızı doğal afetler konusunda bilinçlendirdik" dedi.
Afet bilinci ile deprem, sel ve yangın felaketlerinin öncesinde ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenler konularında kamuoyu çalışması yaptıklarını söyleyen Göktekin, her zaman yanlarında olan ve kendilerine Türkiye’nin ilk AKUT eğitim tesisini kazandıran Başkan Tarhan’a teşekkür etti.
Deprem kuşağında bulunan Türkiye'de vatandaşları deprem konusunda yeteri kadar bilinçli olmadığını vurgulayan Başkan Tarhan ise "Son günlerde peş peşe yaşadığımız depremler arama kurtarmanın ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha göstermiştir. Ülkemiz maalesef sadece depremler değil tüm doğal afetler konusunda büyük sıkıntılar yaşamakta. Maalesef ne merkezi hükümetler ne de yerel yönetim ve STK’lar yaşanan afetlere karşı yeterince hazır değil. Böylesi durumlarda sivil arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar gerçekten büyük önem kazanıyor. AKUT, Türkiye’de bu işi en güzel şekilde gerçekleştiren kuruluşlardan bir tanesidir" diye konuştu.

MERSİN

30 Ocak 2020 Perşembe

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