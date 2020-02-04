Meryem, şehit ağabeyini askeri üniforma ile son yolculuğuna uğurladı

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SURİYE'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esad rejim güçlerince gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu şehit düşen Piyade Ulaştırma Uzman Onbaşı Uğur Katran (25), memleketi Mersin'in Gülnar ilçesinde toprağa verildi. Şehidin kız kardeşi Meryem Katran (16), ağabeyini askeri üniforma ile son yolculuğuna uğurladı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görevli Uzman Onbaşı Uğur Katran, Esad rejiminin dün gece saatlerinde bölgedeki TSK unsurlarına yönelik topçu atışında şehit oldu. Öğleden sonra memleketi Mersin'in Gülnar ilçesi Kavakoğlu Mahallesi'ndeki babaocağına getirilen Katran için helallik alınmasının ardından Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Törene Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AĞABEYİNİ ASKERİ ÜNİFORMAYLA UĞURLADI

Annesini 11 yıl önce kanserden kaybeden şehit Katran'ın kız kardeşi Meryem Katran, ağabeyini askeri üniforma giyerek son yolculuğuna uğurladı. Katran'ın yakınları cenazede güçlükle ayakta durabildi. İl Müftüsü Şaban Kondi'nin Merkez Camii'nde kıldırdığı cenaze namazının ardından Katran'ın cenazesi Ayvalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.



MERSİN 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:13

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