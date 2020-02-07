Uluslararası Sustain Coast Projesinin ikinci toplantısı MEÜ’de yapıldı

– Mersin Üniversitesi (MEÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Kurt’un Türkiye Koordinatörü olduğu Uluslararası Sustain Coast TÜBİTAK Projesinin ikinci toplantısı Mersin’de gerçekleştirildi.

Akdeniz havzasındaki ülkelerin su sorununa yenilikçi su yönetimi kavramlarının teşvik edilmesi yoluyla çözümler arayan ve Avrupa Birliği fonuyla desteklenen Sustain Coast Projesinin ikinci toplantısı, MEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı toplantı salonunda yapıldı. Altı ülkeden 9 yabancı bilim insanının katıldığı toplantı, projenin Türkiye Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Ali Kurt’un açılış konuşmasıyla başladı. Kurt, “Projenin Akdeniz havzasındaki ülkelerin su sorununa önemli çözümler getireceğine inancım tamdır” dedi.

Projede araştırmacı olarak yer alan Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cüneyt Güler’in, katılımcılara Mersin Üniversitesi hakkında bilgi verdiği toplantıda, projenin diğer araştırmacısı olan Öğretim Üyesi Dr. Ümit Yıldırım, projenin pilot sahasından biri olan Erdemli’de bugüne kadar yaptıkları ve gelecekte yapacakları çalışmaları anlattı.

Projenin genel koordinatörü Yunanistan’dan Prof. Dr. George Karatzas ise dost ve kardeş ülke olan Türkiye ekibinin göstermiş olduğu misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, projenin Akdeniz’e kıyısı olan ülkelere önemli çıktılarının olacağını belirtti.

İtalya’dan Prof. Dr. Pier Paolo Rogerio da su kullanıcılarının sorunlarının dinlenerek çözümlerin üretildiği su kullanıcıları toplantılarının detaylarını ve İtalya’da yaptığı çalışmaları anlattı.

Üç gün süren toplantı çerçevesinde Erdemli’de saha çalışması da yapıldı.

MERSİN 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:19

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.