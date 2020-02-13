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Eroğlu: "Bu düşüncülerin temsilcisi Kıbrıs Türk halkını temsil edemez" KKTC'nin 3’üncü Cumhurbaşkanı ...

İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, anavatan Türkiye'ye karşı zaman zaman dil uzatanların olabileceğini, her ülkede değişik düşünceler içerisinde anavatan sevgisini veya anavatana olan öfkeyi 'oy'a çevirme düşüncesinde olanların olabileceğini belirterek, "O bizi ilgilendirmez. O gibi düşünceler Kıbrıs Türk halkını temsil edemez. O gibi düşüncelerin temsilcisi de Kıbrıs Türk halkını temsil edemez. Dolayısıyla biz Kıbrıs Türkü olarak anavatana gönülden bağlıyız. Anavatan Türkiye olmadan da KKTC’nin devam edemeyeceğini bilen insanlarız" dedi.
Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Mersin'e gelen Derviş Eroğlu, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Mersin İl Başkanlığı ve Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesini ziyaret etti. Eroğlu, ziyaretlerde Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, TEMAD Mersin Başkanı Halil Kur, Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkanı Kemal Cındız ve gazilerle bir araya geldi.

“Barış Harekatı gerçekleşmemiş olsaydı bugün sizlere hitap eden bir Derviş Eroğlu olmazdı”
Eski Cumhurbaşkanı Eroğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, “KKTC noktasına sizlerle beraber geldik. 1974 mutlu Barış Harekatı gerçekleşmemiş olsaydı, bugün size hitap eden bir Derviş Eroğlu olmazdı, bu kadar makamlardan gelmiş, geçmiş bir Derviş Erdoğlu olarak hitap edemezdim. Çok şükür 74 Barış Harekatı hem özgürlüğümüzü bize kazandırdı hem oluşturduğu coğrafya üzerinde bir devlet kurmuşuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti kurmuşuz. Bunlar hepimizin birlikte oluşturduğu eserlerdir” diye konuştu.

“KKTC, anavatan olmazsa yaşayamaz. Türkiye bizim anavatanımızdır”
KKTC insanının kendisini anavatandaki Türklerden ayrı saymadığını vurgulayan Eroğlu, “Biz 1571’de Kıbrıs’a Osmanlı’nın gönderdiği Türkleriz; siz burada yaşama şansı bulan Türklersiniz. Dolayısıyla anavatan nedir, anavatan olmasaydı ne olurdu? Buralara kimlerle ve nasıl geldik? Bunları bilen bir neslin temsilcisiyim. Onun için KKTC halkının anavatandaki kardeşlerine bağlılığı son derece fazladır. Biz her zaman şunu söyleriz; KKTC, anavatan olmazsa yaşayamaz. KKTC’nin varlığı anavatan ile diyalogdan, işbirliğinden geçer. Türkiye bizim anavatanımızdır. Zaten değişik noktalarda da yaşasak hepimiz Türküz. Kader bizi ayırmış, Osmanlı Kıbrıs’ı fethettiğinde o topraklara da Türk mührü vurulsun diye atalarımızı göndermiş. Orada vurulan Türklük ruhunu bugüne kadar yaşattık. Barış Harekatı ile Türklük mührü daha da güçlü vurulmuştur. O yüzden KKTC, Türkiye’nin yanında yaşayan ikinci bir Türk devletidir” ifadelerini kullandı.

“O gibi düşüncelerin temsilcisi, Kıbrıs Türk halkını temsil edemez”
Bugün temsil ettikleri KKTC’nin, anavatanın askerlerinin gelmesi, Barış Harekatını gerçekleştirmesi sonucunda kurulan bir devlet olduğunu söyleyen Eroğlu, şöyle devam etti: “Ne mutlu bize ki, gerçek manada ikinci bir Türk devletinin temsilcileriyiz. Anavatanımız Türkiye’ye karşı zaman zaman dil uzatanlar olabilir. Her ülkede değişik düşünceler içerisinde olanlar olabilir. Anavatana sevgisini ya da öfkesini ‘oy’a çevirme düşüncesinde olanlar olabilir. O bizi ilgilendirmez. O gibi düşünceler Kıbrıs Türk Halkını temsil edemez. O gibi düşüncelerin temsilcisi de Kıbrıs Türk halkını temsil edemez. Dolayısıyla biz Kıbrıs Türkü olarak anavatana gönülden bağlıyız. Anavatan Türkiye olmadan da KKTC’nin devam edemeyeceğini bilen insanlarız ve şükrediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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