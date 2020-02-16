Mersin'de sağlık merkezine molotoflu saldırı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mersin'de sağlık merkezine molotoflu saldırı

İHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir sağlık merkezine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından molotoflu saldırıda bulunuldu.

Mersin'de sağlık merkezine molotoflu saldırı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir sağlık merkezine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından molotoflu saldırıda bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, Girne Mahallesi Sait Polat Bulvarı üzeri Fatma Nur Arıcı apartmanı altında bulunan Sağlık Bakanlığına bağlı 1 no'lu Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi’ne akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından molotof atıldı. Kapalı durumda olan ve camları kırılan merkezde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve güvenlik ekiplerine bildirdi.Olay yerine sevk edilen Büyükşehir İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Olay yerine çok sayıda güvenlik ekibi sevk edilirken, çıkan yangında merkez içerisindeki bilgisayarlar ve diğer eşyalar zarar gördü. Yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de çocuk işçiliği ile mücadele için uyarı afişleri asılıyor
YEREL HABERLER Mersin'de çocuk işçiliği ile mücadele için uyarı ...
Mersin'de 'Yasalar uygulansın kadınlar yaşasın' paneli düzenlendi
YEREL HABERLER Mersin'de 'Yasalar uygulansın kadınlar yaşasın' ...
İşçilerden belediye başkanına 'kırmızı kart'
YEREL HABERLER İşçilerden belediye başkanına 'kırmızı kart'
Resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül
YEREL HABERLER Resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül
Liman girişi ve çevresindeki trafik sorunu masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Liman girişi ve çevresindeki trafik sorunu masaya ...
Sosyal medyada terör propagandasına 8 gözaltı
YEREL HABERLER Sosyal medyada terör propagandasına 8 gözaltı
ÇKB Mersin Yenişehir Belediyesi - Samsun Canik Belediye: 88-54
YEREL HABERLER ÇKB Mersin Yenişehir Belediyesi - Samsun Canik ...
Erdemli'de 'En Sevgiliye' programı düzenlendi
YEREL HABERLER Erdemli'de 'En Sevgiliye' programı düzenlendi
TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 3 - Gümüşhanespor: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 3 - Gümüşhanespor: 1
Erdemli Belediyesi’nden ‘Başarı için hafıza geliştirme’ eğitimi
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesi’nden ‘Başarı için hafıza ...
Afişini paylaştıkları ‘Sevgiliye Sürpriz’ konserini ücretsiz izlediler
YEREL HABERLER Afişini paylaştıkları ‘Sevgiliye Sürpriz’ konserini ...
Ayrı yaşadığı eşi gönderdiği çiçeği kabul etmeyince intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Ayrı yaşadığı eşi gönderdiği çiçeği kabul etmeyince ...
Robot takımı, Amerika öncesi İngilizce eğitim aldı
YEREL HABERLER Robot takımı, Amerika öncesi İngilizce eğitim aldı
Mezitli'de 'kadın sağlığı' söyleşisi
YEREL HABERLER Mezitli'de 'kadın sağlığı' söyleşisi
Türk, Rus ve İtalyan atıcılık milli takımları Mersin'de kampa girdi
YEREL HABERLER Türk, Rus ve İtalyan atıcılık milli takımları ...
Çorumlu "30 kardeş" Mersinli oldu Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çorum’dan Mersin’e getirilen 30 kediyi misafir ediyor Çorum’da "30 Kardeş" adını verdiği kedilerin bakımını üstlenen Sefa Kabakulak, havaların soğuk olması nedeniyle bakmakta zorlandığı hayvanları Mersin’e getirdi
YEREL HABERLER Çorumlu "30 kardeş" Mersinli oldu Mersin Büyükşehir ...
Mezitli'de atık toplama yarışması başladı
YEREL HABERLER Mezitli'de atık toplama yarışması başladı
Tefeci operasyonunda 10 tutuklama
YEREL HABERLER Tefeci operasyonunda 10 tutuklama
Mersinliler sahildeki kafelerine kavuşuyor Kültür Parkta yer alan tüm kafelerin mahkeme kararıyla yıkılmasının üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmesinin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilk kafeyi açtı Limon Kafe, Kültür Parkta hizmet vermeye başlarken, belediye park içinde bir de bakkal açtı
YEREL HABERLER Mersinliler sahildeki kafelerine kavuşuyor Kültür ...
Çorum'da bakımını üstlendiği 30 kediyi, Mersin'e getirdi
YEREL HABERLER Çorum'da bakımını üstlendiği 30 kediyi, Mersin'e ...
Terör örgütü propagandası yapan 8 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Terör örgütü propagandası yapan 8 kişi gözaltına ...
Seçer: "Kendini yakmak isteyen vatandaş Haziran'da disiplin soruşturmasıyla çıkarıldı” Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Şubat ayı ikinci bileşim toplantısı Silifke’de, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in başkanlığında yapıldı
YEREL HABERLER Seçer: "Kendini yakmak isteyen vatandaş Haziran'da ...
Ayağını pencereden çıkartıp, araç kullandı
YEREL HABERLER Ayağını pencereden çıkartıp, araç kullandı
Mersin'deki tefeci operasyonunda 10 tutuklama
YEREL HABERLER Mersin'deki tefeci operasyonunda 10 tutuklama

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X